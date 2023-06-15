自成一家：凍結美國官員赴港簽證

今年的亞太經合組織（APEC）峰會將在美國舉行，多名美國議員日前去信華府，要求拜登政府不要邀請香港特首出席。目前尚未知道拜登會怎麼做，但從底線思維的角度來看，北京當局實有必要提前做好應對準備。坊間有意見指若美國不批簽證給香港特首，國家領導人應考慮不出席APEC會議還以顏色。這是極笨的辦法，中國領導人不現身APEC會議，只有美國唱獨腳戲的話，相信拜登心裏會樂得開花。

目前中國實力仍和美國有一段距離，最好是繼續保持和美國鬥而不破的關係，不宜一下子升級到最高元首衝突的層面。若反擊手段和方式過激，會很容易陷入「以惡制惡」的泥潭，出現現時俄羅斯和西方的緊張關係。依我來看，美國若阻止香港特首出席APEC峰會，北京第一步要做的是在APEC會議上公開譴責美國。APEC是國際性組織而不是美國的APEC，美國在邀請成員代表一事上公器私用耍手段，顯然背棄了APEC的宗旨。只要北京掌握議題導向的主動權，揭示美國把本國利益凌駕於峰會利益之上的霸權行為，會得到國際社會的認同。

北京第二步要做的，是以其人之道還治其人之身，用比例原則反制美國對香港特首的制裁，其中一個方法是以美國媒體長期對香港進行顛覆性和偽善的宣傳報道為由，將美國之音或自由亞洲電台等列為「不受歡迎機構」，關閉並停止它們的駐香港辦事處運作。

退而求其次，北京大可以在涉及入境限制方面着手，凍結美國派駐香港領事館的外交官員工作簽證的申請。這些反制行動既有理有據有節，有效維護國家利益，也具有相當大的靈活性。