激濁揚清：老美合該擁有監躉總統

美國前總統特朗普就私藏密件案到佛州邁阿密聯邦法院出庭，他否認全部控罪，獲准無條件離開法院。特朗普談到這宗一旦罪成最高可判囚400年的官司，直斥是美國史上最邪惡和令人髮指的濫權，拜登是最腐敗總統，對方將輸掉明年總統選舉。美國也許是時候出現一位「監躉總統」，向世界展示美國選舉制度的優勢了。

不由民主黨人不承認，特朗普在庭審結束後到邁阿密一間古巴餐廳與食客互動，獲現場人士唱生日歌為他預祝生日，人氣強勁。雖然不難看出這是一班智囊預早部署好的活動，皆因古巴社區時常受到政治迫害，走訪這等人士的聚腳點，旨在讓民眾將渴望抗擊腐敗的情感投射到特朗普身上，形成一股支持力量。事實上，特朗普即使如何官司纏身，其民調支持率不跌反升，拋離共和黨德桑蒂斯，領先拜登，說不定就是全美各地冤假錯案過來人的踴躍表態。畢竟美國人做事橫蠻硬來，老屈成風，全美又豈止零星幾個曾被當局誣陷的李察朱維爾。

這樣說並非替特朗普說好話，尤其此人仍是美國話事人時，對中國百般刁難，包括指新冠病毒來自武漢實驗室，卻以「我看到很多證據，但不能告訴你」便當作已完成舉證。特朗普如今宣稱總統有絕對權力決定拿走甚麼文件，又指在海湖莊園被拍得堆滿文件箱的照片屬於擺拍，在特朗普身上可看到「剃人頭者，人亦剃其頭」的報應。

縱然拜登也被揭在私人住所藏有機密文件，分別來自他任副總統乃至早年任國會參議員時期，但海湖莊園那一大堆文件箱或予法官不佳觀感。即使這也只憑掌握話語權者作表述，被針對者處於極被動位置，箱內藏的是機密文件抑或過期的《花花公子》雜誌？總之「我看到很多證據，但不能告訴你」啦。