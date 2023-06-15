強詞有理：以核止核

中國人常說打鐵還需自身硬，對於一個國家而言，只有自身足夠強大，才不會被外敵欺凌，尤其是在霸權橫行、弱肉強食的叢林社會。近年來隨着中國綜合國力大幅提升，軍事實力也迅速增強，除了常規武器日新月異，戰略核武也在不斷改造和更新。根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所最新發表的各國軍力評估年報，中國核彈頭數量從去年估計的350枚增至今年的410枚，這大概又會觸動美西方敏感神經。姑勿論相關數字是否靠譜，面對世界百年變局，國家安全形勢急劇惡化，中國確實需要提升戰略核威懾力量。

這些年美西方一直在炒作中國擴充核武庫，美國國防部去年發表的中國軍力報告，更指2035年前中國核彈頭將增至1,500枚。他們的目的很明顯，就是要在國際上形成一種輿論壓力，令中國有所顧忌而自縛手腳。其實，美西方關於中國核彈頭數量的猜測，純屬閉門造車，既不靠譜，也無從稽考。退一萬步說，假使中國核彈頭真的增至1,500枚，也是合情合理，不值得大驚小怪。美國和俄羅斯各自擁有5,000多枚核彈頭，兩者加起來佔全球核彈頭總數接近九成，部分核彈頭更是一直處於高度作戰狀態。而中國的核武政策只是自衞防禦性質，從來不對其他國家進行核訛詐，美國炒作中國核威脅，不過是賊喊捉賊的伎倆罷了。

中國始終強調把核力量維持在國家安全需要的最低水平，並不表示不能適當擴充核武庫。須知中國已被美國視為最大戰略競爭對手，面對的軍事壓力和各種打壓持續增加，核力量自然要隨着國家安全形勢的變化而提升。只有保持足夠的核威懾力，才能制止美國的戰略衝動。

眾所周知，美國一向欺善怕惡，對伊拉克說打就打，對北韓始終不敢動手，就是因為北韓擁有核武，伊拉克沒有。俄烏戰爭爆發後，美國聯同整個西方陣營高度介入，源源不絕為烏克蘭提供軍火，卻始終不敢與俄羅斯正面衝突，就是因為俄羅斯擁有龐大核武庫。

這就是以戰止戰、以核止核的道理。毛澤東時代堅持「寧要核子，不要褲子」，即使再窮也要堅持發展兩彈一星，如今回過頭看，那是何等高瞻遠矚。現在面對新形勢新變化，自然要有新的核武政策。美西方喜歡說三道四，就讓他們說去吧，中國人只需做好自己的事情就可以。