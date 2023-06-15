政情：超市疑合謀定價 政府：未違競爭法

精明消費者必定貨比三家，因此最忌商家合謀定價。尋日立法會多名議員關注貨品售價上漲，質疑兩間大型超市集團貨品價格一致，要求交代是否涉及合謀定價或壟斷。當局就回應話香港屬開放市場，唔會推行商品價格管制，但呢種講法隨即就遭到議員反駁，指超市營銷手法先至係關注點。

議員質疑「一毫子都冇差別」 消費者委員會早前就3間大型連鎖超市喺去年嘅貨品價格作出調查，發現有近七成貨品加價，而相關超市一籃子共260項貨品嘅總平均售價較2021年上升2.1%。

議員容海恩質詢當局有否研究超市貨品售價上漲成因，當中有否涉及合謀定價或壟斷，又關注有何措施平抑物價，如鼓勵更多超市品牌加入香港市場，以透過刺激競爭做到降低貨品售價，確保市民毋須「捱貴貨」。

議員李世榮認為本港超市由兩大集團壟斷，至少有10多種產品價格一致「連一毫子都冇差別」，質問當局如何確保競委會就超市合謀定價作出調查同監察。

商務及經濟發展局局長丘應樺回應話，單憑超市貨品價格相似，未必能構成違反競爭行為，而經營超市近乎冇門檻，過去亦有唔少新超市同網上商店，價格有不同反映市場有競爭，況且香港屬開放市場，唔會推行商品價格管制。不過議員陳克勤就話，並非要求當局管制價格，而係超市營銷手法有問題，冀政府正視。