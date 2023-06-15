政情：賞鴨潮引伸水上盛事 催谷本地品牌勿遲疑
近日喺中環海濱展出嘅兩隻巨型黃色橡皮鴨掀起「賞鴨潮」，畢竟小黃鴨係好多港人嘅童年回憶。立法會尋日討論有關發展水上特色旅遊項目，議員楊永杰建議局方應考慮與本地藝術家合作，製作具本地或中國故事題材嘅水上藝術裝置作品時，就提到老夫子、麥嘜、Chocolate Rain等港人耳熟能詳嘅名字，仲強調「捉到鹿要識脫角」咁話。
毫無疑問，楊永杰提及嘅人物角色都好有代表性，而老夫子更是家喻戶曉。之不過，鴨就話同水有關啫，然而喺城巿生活嘅老夫子同「水」又有咩關係呢？莫非佢係疍家人？諗落真係耐人尋味。除咗本地創作，楊永杰認為過去香港舉辦唔少以西方文化為主題嘅旅遊項目，將來亦應多舉辦以中國文化及香港特色故事為主題嘅項目，如借鑑內地秦淮燈會嘅形式，每逢農曆新年、元宵及中秋等節日舉辦水上燈會。
話明年再搞海上藝術裝置
文化體育及旅遊局局長楊潤雄就回覆話，所有建設性提議都會考慮，會充分利用香港景點辦大型活動。又話當局致力為旅客提供不同旅遊體驗，喺2024年會再次同海外以及本地藝術家設置海上藝術裝置。
議員管浩鳴就好好咁把握黃色橡皮鴨嘅展覽期，喺辦公室拎埋另一隻氣球黃鴨，同海濱嗰兩隻橡皮黃鴨影合照，話「信者duck救」喎。議員陸瀚民就趁住立法會休會，約埋邱達根、狄志遠、陳穎欣等幾位議員同事，以及財政司司長政助楊通達、房屋局政助歐陽文倩一齊「團跑」，咁啱就巧遇房屋局局長何永賢同副局長戴尚誠，雖然佢哋形容係「運動交流會」，但會合地點就係兩隻橡皮鴨旁邊，今次團跑都可謂「鴨仔團」啦。
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