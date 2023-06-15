政情：賞鴨潮引伸水上盛事 催谷本地品牌勿遲疑

毫無疑問，楊永杰提及嘅人物角色都好有代表性，而老夫子更是家喻戶曉。之不過，鴨就話同水有關啫，然而喺城巿生活嘅老夫子同「水」又有咩關係呢？莫非佢係疍家人？諗落真係耐人尋味。除咗本地創作，楊永杰認為過去香港舉辦唔少以西方文化為主題嘅旅遊項目，將來亦應多舉辦以中國文化及香港特色故事為主題嘅項目，如借鑑內地秦淮燈會嘅形式，每逢農曆新年、元宵及中秋等節日舉辦水上燈會。