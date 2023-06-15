機場截進口散熱器 檢值1600萬冰毒

【本報訊】本周一，海關機場科透過風險管理原則，揀選查驗一批共8箱由墨西哥空運進口的散熱器，結果從散熱器內起出共約24公斤、估計市值約1,600萬元的懷疑冰毒，拘捕兩名男女。

墨西哥運抵 拘貨車司機17歲女 海關機場科署理高級督察劉熙瑤表示，由於墨西哥屬高風險國家，加上寄件商近年只有數次寄送空運貨物到港的紀錄，而收件人利用住宅單位收取大型貨物亦較為罕見，令關員有所警覺。清關期間，關員留意到該8塊散熱器採雙層設計，兩塊散熱片之間有粗糙焊接痕迹，搜集網上資料進行比對後，發現其設計與市面上同類商品有明顯差別，而X光掃描亦顯示影像有異常，於是將之拆件檢查，最終檢獲該批懷疑冰毒。

海關毒品調查科接手跟進案件，即時拘捕一名45歲貨車男司機，得悉他是受本地物流公司委託，前往貨運站提取貨物，準備稍後安排本地派送，其後准許其保釋候查。與此同時，海關針對貨物寄送資料作深入分析，發現收件地址是屯門區一處偏遠住宅，於是展開監控派遞行動，期間收貨人多次更改派貨指示及地點，關員相應改變部署，前日於區內拘捕一名17歲收貨少女。被捕人士報稱是咖啡師，聲言只是代朋友收貨，並無取得任何報酬，她現正被扣留調查。

毒品調查科高級調查主任鄒永昌指出，暑假臨近，估計販毒集團是試圖偷運及囤積大量毒品，以供應本港娛樂場所，相信行動已成功從源頭堵截該批毒品流入市面。海關正追查案件背後的犯罪集團，不排除稍後有更多人被捕。