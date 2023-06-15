醫生偷食人妻 夫勒索罪成監32月

【本報訊】已婚男醫生透過約會程式邂逅有夫之婦後，與對方發生關係。女方丈夫夥同多名友人去找該醫生，並登上醫生的私家車，勒索對方229萬元，醫生交出1.8萬元後報案。涉案丈夫與其一名友人昨在區院承認非法禁錮和勒索兩罪，判監32個月。法官判刑時指本案情節嚴重，被告夥同多人犯案，向事主多番苛索，有計劃及經鋪排，事主承受的沉重心理壓力不言而喻。

兩名被告是倪少軒（51歲、無業）及文家豪（38歲、銀行經理），被控於2021年9月3日在九龍塘某停車場，非法禁錮事主X。兩人亦被控於同日至9月7日，以恫嚇方式不當地要求X交出229萬元。倪於1997年結婚，其妻亦有撰寫求情信為丈夫求情。

「無咗隻手做唔到手術㗎」 案情指X是一名已婚醫生，2021年8月14日，他經約會程式認識首被告的妻子，兩人曾去酒店性交。9月3日晚，X於九龍塘取車時，兩被告及另一名男子強行上車，倪稱：「呢件事已經去到大佬度，佢都好嬲」、「無咗隻手做唔到手術㗎」。

隨後再有4名男子到場，倪稱其中一人是其「大佬」。X提議賠償30萬元，次被告遂指「江湖規矩298」，X認為是指要298萬元。商討下X同意在3個月內分期支付229萬元，及在道歉信寫下付款安排。次被告提供紙筆，並叫X讀出道歉信，期間用手機拍攝。X及後提款1.8萬元交給倪。同年9月6日，兩被告再找X威脅他付款，至下午倪再傳送顯示X及倪妻樣貌之相片，稱X不守承諾，便公開相片。X翌日報案求助，兩被告被捕。案件編號：DCCC 245/2022,DCCC 405/2023