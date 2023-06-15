快艇走私163貓狗 無業男囚28月
【本報訊】去年5月在沙洲一帶海域有一艘可疑快艇，執法人員要求停船受查，船上男子卻驅船掉頭離開。人員最終將快艇截停，並在船上檢獲17個寵物籠，內裏放有117隻貓及46隻狗等動物，環境惡劣。涉案男子昨在區院承認殘酷對待動物及危害他人在海上安全等5罪，被判入獄28個月。法官批評被告在深夜無牌航行，並逃避追捕，令危害動物生命的風險更高。
31歲被告梁霆烽，報稱無業。他被控5罪，包括輸入未列艙單貨物、殘酷對待動物、沒有遊樂船隻操作人本地合格證明書、沒有停止航行及危害他人在海上的安全。辯方求情時稱，被告非主腦，失業想「搵快錢」，收5,000元報酬行事，但最終收不到報酬。
案發後60隻動物死亡
控罪指他於2022年5月18日在香港輸入未列艙單貨物的117隻貓、46隻狗和一隻兔，並以17個手提籠運送上述動物，其採用的方式可能導致該些動物受到不必要或無可避免的痛苦。他亦被控身為掌管在航行一輛機動快艇，在沒有相關駕駛牌照及無合理辯解的情況下，危害兩艘水警多重任務截擊艇所載警察的安全，或致使該等人的安全遭危及，即身為快艇船長以危險方式操控快艇。
案情指艇上有17個籠，關着164隻動物，環境十分擠迫，動物全身濕透並發出哀鳴。在案發後不足兩個月，涉案動物當中，有48隻貓及12隻狗相繼死亡。案件編號：DCCC 945/2022
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：