快艇走私163貓狗 無業男囚28月

【本報訊】去年5月在沙洲一帶海域有一艘可疑快艇，執法人員要求停船受查，船上男子卻驅船掉頭離開。人員最終將快艇截停，並在船上檢獲17個寵物籠，內裏放有117隻貓及46隻狗等動物，環境惡劣。涉案男子昨在區院承認殘酷對待動物及危害他人在海上安全等5罪，被判入獄28個月。法官批評被告在深夜無牌航行，並逃避追捕，令危害動物生命的風險更高。

案發後60隻動物死亡

控罪指他於2022年5月18日在香港輸入未列艙單貨物的117隻貓、46隻狗和一隻兔，並以17個手提籠運送上述動物，其採用的方式可能導致該些動物受到不必要或無可避免的痛苦。他亦被控身為掌管在航行一輛機動快艇，在沒有相關駕駛牌照及無合理辯解的情況下，危害兩艘水警多重任務截擊艇所載警察的安全，或致使該等人的安全遭危及，即身為快艇船長以危險方式操控快艇。