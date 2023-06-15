洗錢逾7億 23港男落網 涉款歷來最多

5個月內41次往土耳其 攜巨額美鈔返港 洗黑錢都會「螞蟻搬家」？今年初開始，有犯罪集團安排成員頻繁往返土耳其，再每次攜同數以百萬計美元入境本港，他們聲稱代表公司運送現鈔作珠寶及鑽石交易用途，卻對種種細節含糊其詞，引起海關懷疑，推斷背後牽涉洗黑錢活動。關員暗中跟進調查，包括掌握相關公司背景，以及成員間的行動模式，至上月底起採取行動，陸續拘捕主腦等23人，相信集團在5個月內清洗9,100萬美元（折合近7.2億港元）犯罪得益，創下同類案件歷來最高紀錄。

今年1月初，海關發現一批本地男子頻頻乘搭國際航班往返土耳其伊斯坦布爾及香港，而每次抵港均會主動申報攜帶巨額美元現鈔，款項由130萬至534萬美元不等。據了解，相關人士報稱代表兩間土耳其公司，指相關現金用於珠寶及鑽石貿易，惟他們均無法解釋該公司的本地業務和資金流向，情況可疑。

海關根據調查及分析觀察，鎖定11名問題旅客，他們通常二人同行，每次入境只帶同極小量個人行李，僅以手提包或背囊裝放大量包裝好的美元現鈔，待到埗後收到通知，再將現鈔帶至機場客運大樓停車場，由同夥將金錢運送往尖沙咀兩個由空殼公司登記的商業單位。相關公司報稱作電子產品或家庭用品貿易，與珠寶玉石生意無關，亦無證據顯示與該兩間土耳其公司有業務來往。

兩人單次運534萬美鈔 上月24日，海關發現兩名目標男子將於當日傍晚抵港，隨即在機場及市區部署，二人落機後，向關員申報攜帶534萬美元現鈔，其後將款項交予3名接頭成員。翌日凌晨時分，關員在上述其中一個商業單位進行突擊搜查，發現該3名接頭成員正在點算及重新包裝該批現鈔，隨即拘捕他們，檢獲該筆現鈔、大量空置行李箱、背囊、點鈔機、電腦、手機及銀行入帳單據等證物，至於兩名攜款抵港的男子其後分別於大圍及粉嶺落網。經跟進調查後，截至前日共拘捕23名男子（25至47歲），當中包括兩名35歲集團主腦、兩名骨幹及兩名公司董事，他們全部涉嫌「洗黑錢」，現正保釋候查。

曾一個月內輸入22次 海關有組織罪案調查科財富調查組指揮官黃貞富表示，集團主腦以每次數千至數萬元報酬，利誘11人從土耳其攜帶巨款返港，該些負責運錢的成員大多為20至30歲，分別報稱無業、文員、保險經紀及售貨員等，部分人有案底，而他們與負責點算的成員互不相識，相信是主腦刻意為之，透過分割每個人的職能，減低被追查風險。另外，集團行事謹慎，經常轉換運送款項的車輛，又曾於4月初轉換同區另一個商業單位處理款項，藉此避人耳目。

由今年1月至行動當日，該集團累計41次申報帶入巨額美金，涉款高達9,100萬美元，屬同類案件金額最多，最高峰時更在一個月內輸入22次，每當有一批人帶款抵港，主腦便會安排下一批人離境。海關正追查涉案款項來源及去向，不排除會流向找換店或其他國家繼續處理，目前已聯絡國際機構進行情報交流，並會要求土耳其當局協助調查。