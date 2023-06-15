一連4日國際旅遊展 今起舉行

【本報訊】通關後首個國際旅遊展將於今日起一連4日於會展舉行，主辦單位說今屆展覽規模比去年倍增，超過400家參展商參與，回復疫前2018年的約80%，又預計展覽將吸引約6萬人次入場，公眾可於本周六至下周日（17至18日）付費入場。

香港國際旅遊展舉行在即，各個工作人員均積極布置攤位，其中澳門攤位搭建葡式建築、仿蓮花池；南韓攤位則準備派出兩隻穿上傳統服飾的吉祥動物坐鎮。主辦單位匯眾展覽表示，一年一度的旅遊展於疫情期間並未停歇，今年以「邁向全面復甦」為主題，吸引超過400家參展商，當中超過70%來自約50個國家和地區，包括內地、澳洲、柬埔寨、加拿大等。

料吸6萬人次入場 他們又指，參展商地區中約30%是新參展，而展覽規模比去年倍增，佔4個展廳，規模已恢復到疫前2019年約80%，並舉例內地展團規模較2019年增長達1.5倍，增幅最大，為面積最大、人數最多的展區。

隨着香港恢復通關，主辦單位預計能夠吸引海外旅遊業界來港觀展，特別是跨境交通便捷的華南地區，預計吸引約6萬入場人次，約為疫前的75%，而展覽會維持兩天專業日、兩天公眾日的安排，公眾周六起可憑八達通付費入場。