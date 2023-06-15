操控轉售價 食品 美容 家電 多投訴

【本報訊】間間舖頭都同價？競爭事務委員會指「操控轉售價格」使到分銷商之間的價格競爭大減，消費者因而要支付更高價格，亦令有意提供折扣的新分銷商或零售商無法打入市場。而食品及雜貨、美容及個人護理、家庭用品及電器為首3多接獲的投訴行業。

訂定分銷商利潤折扣率 競委會過去幾年不時接獲涉操控轉售價格的查詢及投訴，而情況於多個供應鏈中相當常見，一般只要供應商訂定分銷商，包括零售商在轉售產品時，需要遵守固定或最低轉售價格，便是操控轉售價格。除了供應商可能透過直接操控轉售價格，亦可間接地訂定分銷商的利潤，或訂定分銷商在指定價格水平下可給予的最高折扣率，來操控轉售價格。

而為了操控轉售價格，供應商可能會激勵分銷商，亦可能會透過威脅、恐嚇、警告、處罰、延遲或暫停供貨，向分銷商施壓。分銷商亦可發起「操控轉售價格」，例如迫使供應商操控，以限制在分銷層面的價格競爭。

競委會去年9月就本港首宗個案入稟競爭事務審裁處，涉及一間供應商訂定兩個主要分銷商，銷售味精的最低轉售價。