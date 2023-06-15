齊轟兩電賺到盡 議員促削准許利潤

【本報訊】近年電費不斷飆升，有輿論指兩間電力公司賺盡8%的准許利潤上限，令市民生活及營商成本百上加斤。立法會大會昨通過由議員陸頌雄提出的「輸入內地電力，平抑香港電費」原動議，多名議員直斥兩電賺到盡，獎勵措施極度荒謬，促政府降低兩電准許利潤及向內地買電。

陸頌雄指政府應逐步開放電力市場，並增加輸入內地電力的比例，以減少兩電的固定資產投資，達致平抑電費；同時要求政府檢討《管制計劃協議》，降低兩電的准許利潤，以紓緩電費上調壓力；檢討客戶表現獎罰機制及每月調整燃料費的機制，以體現兩電的企業社會責任等。

另一議員林筱魯提出的修正案則被否決。由於他提出的修訂動議刪去原動議中「降低兩電的准許利潤」字眼而遭到多名議員反對，議員梁子穎認為做生意賺錢是無保證的，然而兩電的公共服務生意不止保證賺到錢，更可以「賺到盡」，又批評政府幫不到市民平抑電價，減輕壓力，市民惟有自救，不是用少點電，而是直接不用電，譬如去商場歎冷氣。他促請政府提升兩電營運透明度，披露建設維護成本、借貸利息成本、採購價格等資料。

倡向內地買電 增供應降費用 同樣反對修正案的議員吳秋北指澳門現時有九成電力來自內地，並一直加強兩地聯網，足見內地輸電是可行的。吳引述去年11月的報道，指中電每度電1.544元，港燈1.97元，而澳門只1.35元，深圳更只0.8元。對於環境及生態局局長聲稱，輸入內地電力不一定能令電費下降的說法，吳認為是不準確的，又斥《管制計劃協議》美其名曰管制，實際上容許兩電在無競爭情況下繼續享受豐厚利潤，獎勵措施極度荒謬。吳強調曾不止一次倡議政府向內地買電，問責政府幾時才能聽取建議。

議員楊永杰慨嘆，政府若9年前就着手籌備加大輸入內地電力，現時市民或已經能享受較便宜電力。他建議藉中期檢討之際，政府應與兩電協商燃料費成本上分攤比例，從而降低電費加幅。他又提出收取公共事業專營權的費用、外匯基金部分的收益同港鐵的股息等資金設立公共事業穩定基金，利用投資增加資金池的收益，更好穩定市民電費等公共事業的開支。