研新電子支付系統領交津

【本報訊】公共交通費用補貼計劃推出逾4年半，目前乘客須使用八達通搭車才可領取補貼。運輸及物流局表示，隨着電子支付日趨普及，運輸署正與不同電子支付系統營運商會晤，以制訂具體推行方案，將適合的電子支付系統納入計劃。

須普遍獲公交承辦商採用 當局表示，物色新電子支付系統時，須考慮有關平台是否已普遍獲各個公共交通營辦商採用，平台亦須符合特定運作要求，包括有關上傳和核對收費系統的交易紀錄、計算和發放補貼，以及監察機制等要求，確保計劃運作暢順，並在盡可能方便市民領取補貼的情況下避免濫用。

據運輸局去年數據顯示，乘客乘搭公共交通時通常慣於八達通支付車費，例如港鐵經八達通所獲得的票務收入佔整體90.6%；渡輪則有92.3%；專營巴士、電車的八達通票務收入則分別佔96.6%及87.7%。反觀，來自其他電子支付方式的票務收入明顯較低，港鐵僅1.4%，專營巴士、渡輪更分別只有0.7%及0.1%；電車正試行透過其他電子支付方式收取車費，料今年9月完成試驗日。

當局又指，交通補貼計劃受惠人數眾多，每年經常開支超過30億元，而有關數字尚未計及生效至今年10月底的臨時特別措施，即放寬每月公共交通開支門檻至200元；提高每月補貼上限至500元。考慮計劃長遠安排時，政府會在審慎理財的大前提下，謹慎平衡各項考慮因素，確保公帑運用得宜。