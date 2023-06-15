長生津開支升至逾327億

【本報訊】社會福利署去年9月起合併普通長者生活津貼（普通津貼）及高額長者生活津貼（高額津貼），以發放劃一的長者生活津貼金額。立法會議員郭玲麗昨日向勞工及福利局就相關受惠人數，每年財政開支以至覆檢宗數等情況提出書面質詢，數據顯示過去3個財政年度相關開支每年遞升，由2020/21年度的277億元，上升至2022/23年度的逾327億元，亦因過去疫情關係，社署覆檢個案數目大跌，最新財政年度僅83人未能符合入息及資產限額。

勞工及福利局書面回覆時指，2020/21年度普通津貼及高額津貼的實際總開支為277.41億元，2021/22年度上升至288.57億元，而2022/23年度的開支就修訂為327.26億元，預算開支包括該年度發放的半個月額外津貼。

覆檢僅83人未符資格 在覆檢個案方面，疫情前的2019/20年度，以及受疫情影響的2020/21年度都有超過17萬覆檢數目，當中分別有1,663人及2,088人未符入息及資產限額，仍屬疫情期間的2021/22年度有逾15萬宗覆檢，703人不合資格。

不過，到了2022/23年度卻驟跌至約5萬人，僅83人未符資格，社署解釋原計劃為173,463個個案進行覆檢，但進度因疫情關係受阻，會於2023/24年度繼續為餘下的122,767個個案進行覆檢，若發現受惠人未能符合入息及／或資產限額，社署會按情況向有關人士追收多領款項，以及／或建議有關人士轉為申請其他合適的津貼。