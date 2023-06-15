打擊業主濫收水費 2年僅8宗成功檢控

【本報訊】為打擊業主濫收租戶水費，政府在2021年5月實施《2021年水務設施（水務設施規例）（修訂）條例》，經修訂後的《水務設施規例》規定業主就供水方面，只可向其租戶（包括「劏房」租戶）收回繳交給水務署的水費。議員鄭泳舜指劏房租戶的平均水費仍高於普通家庭一倍，當局則稱，自條例生效以來收到92宗投訴，當中只有8宗成功檢控，而被定罪個案所涉及的水費金額最多高出法定金額五成。

修例至今接92投訴個案 發展局表示，水務署至今收到92宗懷疑濫收水費的投訴，當中8宗個案成功檢控及定罪，涉案人士被罰款1,000元至5,000元。另外15宗個案正在調查中，餘下69宗個案，因投訴人不願作證或未能提供相關資料而沒有足夠證據提出檢控。上述被定罪個案所涉及的水費金額為每立方米13至18元，均高於現時《水務設施規例》中訂明住宅用水的最高級別收費連同排污費的每立方米11.97元。

然而，《水務設施條例》及《水務設施規例》並沒有賦權水務署就懷疑濫收水費個案，要求涉事人士必須向署方提供有關資料，往往令搜證和調查方面出現困難。當局準備進一步修訂《水務設施條例》及《水務設施規例》，加強搜證權力及增加罰則，從而提升執法效能，短期內諮詢立法會發展事務委員會。