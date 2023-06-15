1823熱線年接6.1萬匿名投訴 仍按指引處理

【本報訊】據悉，近年有市民故意向港府就商戶及公眾人士作出虛假投訴，包括透過1823一站式服務熱線和消防處，部分是匿名投訴，或致被投訴者蒙受損失。有議員關注港府有否就此把關，就處理匿名和具名投訴訂優次，或考慮引入「智方便」等身份認證方法。保安局回覆其書面質詢稱，即使是匿名方式投訴，1823及消防處都按指引處理。

保安局表示，1823由2019年至今年3月，每年平均收到約54萬宗投訴，當中匿名投訴佔約11%，即每年平均約6.1萬宗。同期，消防處年均接獲約9,460宗火警危險的投訴，惟處方無備存具名或匿名投訴的分項統計數字。局方指出，就匿名投訴而言，視乎指控的嚴重性，當局或部門即使無法向投訴人發出認收信或答覆，仍須把若干匿名投訴視作具名投訴般處理，按情況所需轉介有關執法機構處理。

引入智方便非用作核實身份 局方續稱，1823引入「智方便」，有關計劃並非用以核實投訴者的身份，而是讓市民使用網上表格及手機應用程式查詢及投訴時可以選擇自動填寫個人資料，若投訴人以匿名方式投訴，1823亦會按政府內部指引處理。

至於消防處，一般而言，處方在處理火警危險投訴時，首要考慮的是保障市民的生命及財產，部門會按既定機制及程序，到場作出調查，如發現有違規情況，會採取適當執法行動，故投訴人提供的資料有具體內容及地址可作跟進，則無論投訴是否具名，部門均會進行調查，亦不會因該投訴具名或匿名而區分處理的優先次序。