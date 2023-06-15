實施近3年 國安法迄拉252人 僅79人被定罪
【本報訊】《港區國安法》於2020年實施至今近3年，當局指截至6月2日，有252人就涉嫌從事危害國家安全行為被捕，其中有155人和5間公司遭檢控，79人被定罪。
國安教育課程設計參差
有議員昨在立法會質詢有關專上學院關於國民及國家安全教育的課程內容，以及自條例實施後，各院校有多少名教職員和學生因觸犯該法而被捕、正在等候審訊，以及經審訊後被判罪名成立；但教育局局長蔡若蓮強調政府沒有備存相關資料，而因涉違國安法被捕等的相關的數字是由保安局提供。她強調專上院校設有學生和教職員紀律政策和機制，院校一般會根據既定程序，按個案性質和嚴重性，交由相關學生或教職員紀律委員會處理，決定是否採取紀律行動跟進。
提出質詢的議員周文港指各院校對相關課程的設計標準不一，有院校更公開表示，於校內推行西方核心價值教育更勝於教授《港區國安法》，亦有學校以「詩詞歌賦」代替有針對性的國安教育，質詢政府會否將國民及國安教育列為其中一項院校策略方針，要求院校發展專門國安教育；議員梁熙也指很多院校的國安教育僅是「做吓MC（選擇題）睇吓片」。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230615-0615_00176_206/實施近3年--國安法迄拉252人--僅79人被定罪
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：