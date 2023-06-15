實施近3年 國安法迄拉252人 僅79人被定罪

國安教育課程設計參差

有議員昨在立法會質詢有關專上學院關於國民及國家安全教育的課程內容，以及自條例實施後，各院校有多少名教職員和學生因觸犯該法而被捕、正在等候審訊，以及經審訊後被判罪名成立；但教育局局長蔡若蓮強調政府沒有備存相關資料，而因涉違國安法被捕等的相關的數字是由保安局提供。她強調專上院校設有學生和教職員紀律政策和機制，院校一般會根據既定程序，按個案性質和嚴重性，交由相關學生或教職員紀律委員會處理，決定是否採取紀律行動跟進。