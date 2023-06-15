初選案辯方交代案情 吳政亨傳召記者作供

吳政亨

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪。法官上周五（9日）裁定所有不認罪被告面對的控罪表證成立，案件昨在西九龍法院（暫代高院）續審，並正式展開辯方案情。

法庭首先處理吳政亨的案情，他不自辯，但傳召了曾訪問他的男記者作供，並擬呈堂吳的受訪內容。不過，法官認為相關證供或不能呈堂，要求辯方就此交代書面理據。

播訪問錄音 或不能呈堂 任職記者的李俊杰以辯方證人身份作供，他有份寫一篇題為《以公民之名 初選的民間推手——李伯盧》的文章。庭上亦播放一段錄音，李說是他訪問吳政亨、長約27分鐘的錄音。在錄音中，吳說，如果在「攬炒書」和初選之間選擇一樣，「絕對希望大家支持初選先，因為民主陣營嘅候選人總好過保皇黨嗰啲」。辯方指，這錄音反映吳政亨的想法。但法官質疑有關錄音屬傳聞證供，要求辯方就錄音可否呈堂書面交代理據，控方亦需回應。

16名不認罪被告中，13名被告表示擬出庭自辯，包括梁國雄、何桂藍、陳志全、劉偉聰、黃碧雲、鄒家成、林卓廷、李予信、施德來、柯耀林、何啟明、鄭達鴻、彭卓棋。至於擬不自辯的被告則包括余慧明、吳政亨及楊雪盈。除吳政亨外，鄭達鴻、梁國雄、施德來及李予信則擬傳召辯方證人作供。案件編號：HCCC 69/2022