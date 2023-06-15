強制舉報虐兒草案首讀 指引待釐清

【本報訊】社會上不斷發生虐兒事件，勞工及福利局昨在立法會首讀《強制舉報虐待兒童條例草案》，旨在及早發現和及早介入虐待兒童個案。草案押後二讀辯論，並交付內務委員會處理。但社福界議員狄志遠表明有3方面憂慮，首先是相關指引並不清楚，實際上個案的情景複雜，擔憂從業者會不知不覺誤墮法網。

增不足20宿位 杯水車薪 狄志遠又指專業人士聽到有關個案時會採取介入手法，但當要求強制舉報時，兩者或會有衝突。他又指其他配套措施不足，政府雖說會開新院舍，但宿位不夠20個，又擔心不能應付大量舉報，從而拖延個案，甚或對當事人有反效果。

相關草案將「兒童」定義為18歲以下人士，指明社會福利、教育、醫療衞生界別的專業從業人為「強制舉報者」，其必須在有合理理由懷疑兒童已遭受或正面對嚴重傷害時做出舉報。違反規定者將面臨最高監禁3個月並罰款5萬元的懲罰。草案提供免責辯解。為配合條例生效，對相關從業人員進行培訓，以及早發現和介入個案。

政府建議草案由立法會通過，18個月後實施，預期條例生效後，舉報個案數大幅上升，政府會增加兒童住宿照顧服務名額，在有需要時提供緊急安置，並加強公眾教育和宣傳，適時檢視現行預防和支援措施。