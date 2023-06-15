APEC峰會 美國務院稱未決定邀港府出席

【本報訊】亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議11月在美國加州三藩市舉行，美國政府早前披露有意邀請正受美方制裁的香港行政長官李家超出席。但面對多名美國國會跨黨派議員反對後，國務院改稱，早前出席名單版本出錯，對此感到遺憾；指名單未有定案，出席者須符合美國法律，包括與制裁相關的法規。

參議院外交關係委員會表示已收到國務院更正回應，而美國尚未就邀請作任何承諾。發起抗議信的4名議員，共和黨佛羅里達州參議員魯比奧、民主黨俄勒岡州參議員默克利、民主黨麻省眾議員麥戈文及共和黨新澤西州眾議員史密斯表示，李家超參加APEC是一個錯誤，因為他是侵犯人權的同謀，而邀請即承認香港是一個獨立於中國的經濟體。