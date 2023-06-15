鐵飯碗失吸引力 逾3000公僕辭職

公務員表現不濟，同時亦持續流失。根據公務員事務局提交立法會的數據顯示，2022至2023年度首9個月，離職的公務員達到8,178人，流失率為4.6%，當中有3,095人辭職，已逼近上年度的3,734人，為近83%，而遭革職佔38人，被終止服務佔33人。

僅55人合約期滿離職 公務員事務局局長楊何蓓茵昨日書面回覆議員洪雯的提問時交代的數據是截至去年12月31日，除辭職人數外，亦指退休人數為4,815人，合約期滿者佔55人，死亡及其他原因則分別為84人及58人。

首長編外位 連增3年 在2020至2022這3個年度，首長級及編外職位的人數逐年增加，分別為1,520、1,541及1,558，非首長級公務員亦有增長，分別為190,297、190,910及190,912。多名議員關注公務員編制及人手情況。楊何蓓茵指退休後服務合約計劃下受聘的僱員，僱用期一般不會超過5年，而該計劃以及非公務員合約僱員計劃，不會影響公務員晉升空間。

過去不少議員對政府指公務員「零增長」有懷疑，甚至批評政府不斷開設編外職位，批評首長級公務員有增無減。

當局回應另一議員的書面質詢，指截至2023年5月2日，首長級公務員常額及有時限職位的編制分別為1,482及81個，即首長級公務員編外職位佔整體首長級公務員職位的編制約為5%。

當局又解釋，決定開設常額職位或有時限職位須視乎工作的性質而定，並不適宜設下特定比例。對於屬有時限性質或日後須予檢討的工作，開設有時限職位的做法較為合適，並可確保公共資源運用得宜。

對於公務員流失方面，當局指在今年6月1日起，各部門及職系可按其人力資源及實際運作需要，考慮擴闊招聘範圍至下一屆畢業的大學本科生和研究生（以4年制學士學位課程為例，即大學3年級生），讓他們投考公務員。