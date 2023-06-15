酒店業促准輸入9000外勞

【本報訊】現時各行各業均出現人手短缺問題，政府日前公布輸入外勞安排。香港酒店業主聯會昨日表示，酒店業現時欠缺9,000多名員工，更指未來將缺1.2萬人，認為有輸入外勞的現實需要，要求政府為酒店業界設立特別計劃，容許輸入9,000名外勞。聯會總幹事徐英偉形容目前人手「嚴峻」，憂客運量全面恢復後難以應付。

該會早前向99個集團進行一項「酒店業人手短缺及輸入勞工的意見調查」，發現當中最短缺的工種為房務部、餐飲部和前台部。徐英偉透露，因為人手不足，業界僅開放約七成房間，認為目前業界情況「嚴峻」，在航空業尚未恢復載客量，酒店都承受龐大壓力，擔心全面復常會出現問題。他促請政府為業界設置特別計劃，強調聘請本地勞工一定是首選，因聘請輸入外勞成本較高，認同要先釋放本地勞工，但現時情況「對業界長遠發展不健康」。