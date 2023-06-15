當局否認補充勞工計劃 繞過勞顧會

【本報訊】港府日前公布推行「行業輸入勞工計劃」，批准輸入外勞，惟計劃被質疑是繞過勞工顧問委員會。勞工及福利局局長孫玉菡重申，運作了四分一世紀的「補充勞工計劃」，當年也是先交由行政會議決定，再轉由勞顧會執行，而現時的「補充勞工優化計劃」同樣由行會決定，再由勞顧會商討具體做法，因此外勞輸入計劃未曾繞過勞顧會。

孫玉菡昨在電台節目稱，現時每個補充勞工計劃下的個案都要經勞顧會，以便判斷行業是否出現人手短缺，再決定有否輸入外勞必要。不過今次公布的輸入外勞計劃，是考慮到相關工種、行業長期存有結構性空缺，故以行業性計劃補充人手會更好，而不用再判斷業界是否存有短缺。

提及僱主需先本地招聘 至於政府優化補充勞工計劃，允許容許26個非技術或低技術工種可輸入外勞，為期兩年。他強調，即使很多行業面臨人手短缺，僱主可申請補充勞工，惟不一定獲批，例如僱主先需進行為期4周的本地招聘，證明未能增聘人手；至於兩年期限則是為了取得平衡，當局會分批處理，尊重勞顧會的角色。