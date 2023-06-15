引外勞恐損本地工 官辯稱僅屬補助

倉卒補供應 下月可申請 最多兩萬名 本港多個行業出現勞工短缺，港府急推「行業輸入勞工計劃」，輸入最多兩萬名外勞，當中建造業佔1.2萬個名額，下月接受申請，工務工程優先。財政司副司長黃偉綸表示，兩萬名外勞名額只佔有關行業勞工缺口一半，設計上已反映以本地勞工就業優先原則，其他空缺則期望可由本地員工填補；強調輸入外勞只是補助性，而非永久性。

黃偉綸指出，未來幾年有「三鐵三路」工程，同時亦推展北部都會區及交椅洲填海計劃，惟建造業缺少數萬人手，而兩萬個名額料只佔勞工缺口約一半，當局會逐季派出名額。是次輸入外勞只是補助性質，措施亦非永久性，港府仍然堅持「本地勞工優先」，會在保護本地勞工工作上做好，優先聘請本地勞工。

准外勞即日返內地居住 他又說非常重視勞工顧問委員會的意見，所以每半年向勞顧會匯報計劃成效和本地勞工待遇等。輸入勞工安排並非永久性計劃，如果本地工人達足夠生產力，就不再需要輸入外勞，但以目前情況判斷，未來數年仍有輸入外勞的需要。

政府有小組負責處理建造業及運輸業的輸入外勞申請，並逐個季度處理，他預計首季會先處理數千個名額。今次計劃亦容許外勞可即日返回內地居住，又或安排入住元朗潭尾或地盤附近的宿舍。他希望提供彈性安排，減少本港的社區壓力。

至於有聲音指出內地駕駛習慣與港不同，擔心引起安全問題。黃偉綸表示理解市民對安全的憂慮，惟經輸入的司機要先在內地考取小巴或巴士牌照一年，到港之後亦需要接受十多小時的訓練及職前培訓，直至符合要求，才可提供載客服務。