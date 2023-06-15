古洞北粉嶺北 7宗換地申請獲接納

【本報訊】古洞北及粉嶺北新發展區正推動發展，預計將是北部都會區中最早落成的新發展區。鑑於在加強版傳統新市鎮發展模式下就上述新發展區土地所提出的原址換地申請，議員劉國勳關注原址換地的做法只適用於住宅用地，未來是否適用於商業用途或產業用途，希望當局盡快公布詳情。另外，換地申請的申請人可選擇以標準金額評估地價，但自標準金額公布以來，私人住宅地價已明顯向下調整，當局又會否考慮修訂已公布的標準金額並設立調整機制。

將下調補地價標準金額 發展局局長甯漢豪指古洞北及粉嶺北新發展區的原址換地申請，有7宗獲接納，正作進一步處理，當局會將接受條款的期限，由本月底推遲至年底，讓雙方有更多時間完成討論。

她續稱，當局去年3月公布評估地價的標準金額以來，經濟和物業市場已出現較大變化，業界普遍認為當時制訂的標準金額已與市場調節。而7宗申請中，有5宗申請人仍選擇以傳統的估價模式，令地政總署要按既定程序評估補地價金額，當局經考慮市場數據，認為有理由下調當區標準金額，反映市場調整狀況，令標準金額成為有意義的選項，發揮加快補地價程序，以致加快發展的政策原意。

對於古洞北及粉嶺北新發展區標準金額下調多少，她希望今個月內向業界發出作業備考，盡快完成換地手續。她又相信做法適用於商業用途，但實際甚麼地帶，則需要作下一步部署及公布，正考慮將古洞北部分創科用地，改劃為商業用途。

另有議員關注未來政府辦公室搬遷到北都，擔心配套不足。其中議員嚴剛指未來政府機構搬到北都，物流用地上如何配合。甯漢豪回應指在物流用地方面，現在主要預留洪水橋以及元朗南約70公頃，新田科技城則大約有11公頃，未來會有更多物流土地用地。

甯漢豪