馬時亨反對高球場建屋 籲理性客觀看待問題

【本報訊】政府計劃收回粉嶺高爾夫球場其中32公頃土地作公營房屋發展，城市規劃委員會昨繼續就土地用途改劃進行公聽會。港鐵前主席馬時亨亦有出席，他形容自己是「帶住矛盾開會」，因他支持興建公屋，但認為高球場意義非凡，在考慮高球場對香港成為國際金融中心的影響及交通配套等後，決定反對在高球場建屋，並指不應將高球場建屋「政治化」。

指球場有助留外商吸企業 馬時亨表示，首次在城規會發言是因為此議題對香港非常重要，他憶述70年代在愛民邨「上樓」的心情興奮，「好過中六合彩」，明白政府建公屋的需要；但球場是建立商業關係、進行商業談判及交流的場所，此類地方有助留住外商及企業進駐，球場對本港成為國際金融中心的地位非常重要。

馬時亨又以港鐵前主席的身份稱，若當局收回高球場建公屋，將對北區交通構成嚴重負擔；由上水港鐵站開一條支線到粉嶺高球場，路程雖只有1,100米，但實際建造非常困難。他坦言，是次收回高球場建屋，「好多人將建屋問題情緒化，甚至政治化」，促大家要理性和客觀看待建屋問題，希望政府三思。