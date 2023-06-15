私人建居屋恐多甩漏 當局促聘第三方驗收

政府推出私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」，面對有評論指過往私人參建居屋質素較為參差，房屋局局長何永賢就指是次計劃中，政府不會「包底」回購單位，並將要求發展商聘請獨立人士作最後樓宇驗收工作，以圖挽回公眾信心。對於被問及發展商參與計劃的意欲時，她說曾與地產建設商會初步討論，當時雖未提及政策詳情，但他們反應正面，有信心發展商可以「計到數」。

何永賢表示希望「樂建居」可激活發展商手上逾千公頃農地，並將以三分一補地價作為誘因，吸引發展商提供私人土地興建單位。由於補地價有優惠，因而規定單位定價為市價六五折，定價是相較居屋的六二折為高，用意是希望發展商利用高出的差價，提供廚櫃，洗手間設計亦可更添實用多變設計，而非「清水樓」，吸引市民購買。

曾與發展商討論 反應正面 何永賢又說，發展商須聘請獨立人士，在興建期間已與專業人士溝通，如遇項目質素問題要即時處理。若項目在最後建築階段才發現重大問題，對發展商會造成壓力，皆因不但獨立人士須驗收樓宇，更要向當局提交報告，政府有機會因質素未符合標準，項目不獲批滿意紙，而未能開售令單位積壓。她相信發展商會認真小心處理及監督好項目的質素。

「樂建居」屬大投資，她說看不到為何將來參與的發展商要犧牲質素，最終令項目「賣唔出」。她相信發展商都希望項目完成後「貨如輪轉」，且不會影響本身商譽。何永賢又稱，曾與地產建設商會討論，雖然當時未有政策詳情，但相信發展商可以「計到數」，發展商反應正面，加上去年居屋超額認購27倍，相信社會有相當大購買力，料會有發展商和應計劃。就按揭方面，當局正與按揭證券公司商討方案，有細節會再公布。