醫健：老有所醫：手部關節炎可變骨刺

手部關節發炎有多個成因，最常見的成因是年老的退化性關節炎，關節面的軟骨隨着年齡逐漸磨損，軟骨磨蝕後，骨與骨之間互相摩擦，導致疼痛及新骨增新，成為骨刺，周圍軟組織縮短，關節幅度減少及逐步變形。

最常見的關節退化是在手指遠節指間關節，也會在近節指間關節或拇指腕掌關節出現。當退化性關節炎發生，疼痛會逐漸加劇，關節逐漸僵硬，日常生活活動會漸受影響。

除臨床診斷外，X光會見到病變包括關節位狹窄，骨刺及關節面下骨硬化，關節部分脫位等。

注意發力 減小關節勞損 退化性關節炎除年齡變化外，長期勞損都是主要成因。要預防或減慢病變，生活上及工作上不適宜過度發力，盡量利用上肢近端大關節發力，以減少手部小關節的勞損，平時多做適當伸展運動及力量性運動，以保持關節柔軟性，及減少小關節面過度負荷。

治療方面，初期可用非手術的治療，如痛楚不大嚴重，可試用保守療法，包括晚間戴上手部支架增加患處關節休息、避免關節過勞，簡單止痛藥或較強的消炎止痛藥可減輕疼痛，關節復康運動可增加活動幅度，伸展運動以拉長收縮的軟組織。

如疼痛或變形加劇，可考慮手術治療。如疼痛程度不能接受，手術治療可消除痛楚及改善整體手功能及外觀。遠瑞指間關節融合手術是個好的選擇，令關節消除痛楚，但關節不能活動。拇指腕掌關節退化可切除病變的梯形骨，重建軟組織、及保存幅度，這也是一個好的選擇。

香港大學李嘉誠醫學院

矯形及創傷外科學系臨床副教授葉永玉醫生