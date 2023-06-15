港大研AI分析牙齦 助炎症治療

【本報訊】牙齦炎，即牙肉發炎，是常見的牙科疾病。牙齦炎不僅有可能導致嚴重的牙周病，令牙齒脫落，還會影響健康，增加患上心血管病和糖尿病等疾病的風險，所以發現牙齦炎於早期，對預防多種口腔和身體疾病至為重要。香港大學牙醫學院合作開發人工智能（AI）算法，分析患者口腔照片，可自動檢測紅腫、流血等發炎徵狀及發炎的牙齦位置，提出警示。新技術有助牙醫了解患者的牙齦狀況，以制訂更個人化的治療計劃。患者也可自我監察，盡早發現牙齒病患，避免日後昂貴的治療或手術費用。研究結果已在世界牙醫聯盟的學術期刊《國際牙科雜誌》發表。

準確率逾九成 研究團隊利用超過567幅不同程度牙齦炎的圖像數據集開發AI模型。測試結果顯示，利用新AI模型檢測牙齦炎的準確率超過90%，與牙醫目測檢查的準確度相若。研究的主要研究員、港大牙醫學院醫生林宇恒指，研究結果對早期診斷、預防和治療牙齦疾病非常重要。他稱，許多患者不定期接受口腔檢查，只有在牙齒疾病到了晚期、牙齒不可挽救時才尋求牙醫幫助，這時只能進行昂貴的康復治療。研究表明，AI可成為一種篩檢工具，用於檢測及診斷牙齦疾病，以實現早干預，避免發展成嚴重牙周疾病，對保障公眾健康和福祉有重要影響。

研究的共同研究員、港大修復齒科臨床研究助理周俊宏指出，利用AI新技術分析口腔照片，有助大眾保持牙齒衞生。他指，透過AI分析口腔照片，患者可得知未有清潔好的牙齒位置，從而改善他們清潔口腔的習慣。他計劃把AI檢測系統進一步推展至社區，研發利用智能手機拍攝及分析口腔照片，讓長者和弱勢社群更容易接觸新技術，改善口腔健康及減少健康問題。