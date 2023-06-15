倡捐器官意願如遺囑 當局憂反效果

【本報訊】港府與內地研究兩地器官捐贈互助機制。有議員關注當局會否修改機制，並參考遺囑的模式，容許捐贈者於生前所表明的捐贈意願具有法律效力。醫務衞生局表示，有關議題應透過加強教育及宣傳來推展，現階段不宜考慮立法強制。在社會未有充分共識前，如以立法方式強制推行器官捐贈，可能適得其反，需要審慎考慮。

機制不同外國 未擬立法 當局表示，如參考外國做法引入「死後自動轉贈器官」、「選擇不捐贈器官」等機制，或賦予「器官捐贈證」或中央名冊法律效力，令其得以成為遺囑的一部分等建議，都與器官捐贈機制十分不同，政府於現階段未有計劃以立法形式，給予中央名冊法律效力。

另外，衞生署留意到近期中央名冊網站取消登記的數字不尋常，已有人被捕，政府再次呼籲市民不要基於錯誤資訊及誤解，而貿然取消登記，當局會聯同醫學界繼續加強解說。

而衞生署正檢視中央名冊系統的登記申請及取消系統申請流程，經考慮個人私隱及身份核實認證等因素後，會適時更新系統及優化流程。