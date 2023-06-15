全民運動日 多項康體設施8‧6免費

【本報訊】為在社區持續推廣「普及體育」，康樂及文化事務署8月6日（星期日）舉行「全民運動日2023」，免費開放大部分康體設施，及在各區指定體育館舉辦康體活動，市民亦可在網上收看直播運動示範。今年「全民運動日」以「身心力行體適能」為主題。

康文署於當日下午2時至6時在18區指定體育館舉行多元化的免費康體活動，包括健康講座、健體閣、親子/兒童/青少年體育活動，以及適合長者和殘疾人士參與的運動示範和同樂活動。活動券於7月24日（星期一）上午8時30分起在康文署18區康樂事務辦事處和指定場地派發。

當日康文署多項康樂設施開放予市民免費使用，市民可於7月31日（星期一）上午7時起在各區「康體通」訂場櫃台（不包括自助服務站）及網上預訂系統以先到先得方式預訂8月6日的康樂設施（屯門康樂體育中心「康體通」訂場櫃台將於上午7時45分開始提供服務，而水上活動中心、度假營及各分區康樂事務辦事處則於上午8時30分開始提供服務）。

泳池毋須預約 不論設施類別，每人只限預訂一節免費設施。由於預期市民會踴躍預訂設施，市民可能於早上繁忙時段需要較長時間進入網上預訂系統。公眾游泳池設施毋須預約，市民只需於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。