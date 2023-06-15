律師會稱不能接受 學者促追究 假髮歷25年繼續戴 去除戀殖務必加快

【本報訊】國安法指定法官陳嘉信被連揭判詞內容抄襲及廣泛應用律師陳詞，各界議論紛紛，法律界上下更對此感到驚訝，香港律師會會長陳澤銘回應事件時直言絕不能接受，大律師公會主席杜淦堃及大律師公會不就個別案件作出評論。有學者認為懲處法官的罰則目前並不足夠，對於嚴重犯錯的法官，理應考慮解聘及作出追究。

有法律界人士指陳官被嚴重訓誡的消息傳出後，法律界議論紛紛。陳澤銘回覆傳媒查詢時指，法官的誠信對維繫市民對司法系統的信心尤其重要，抄襲行為對訴訟雙方均不公，會影響到公眾對司法的信心，絕不能接受。陳歡迎司法機構所作出的改善措施，包括加強相關培訓，以避免同類事件再度發生。杜淦堃則表示不會評論個別案件，長期以來本港司法機構的工作量比鄰近國家多，法官一直面對沉重工作壓力，又指業界會繼續支持司法機構的工作。

另有法律界人士認為，即使法官在審理案件中全盤接納一方的陳詞，都要再作分析及梳理，而非近乎抄襲。至於被問到罰則是否足夠，有關人士指「法官」是一個重視榮譽的身份，現時被上訴庭在判詞中指摘抄襲及被終審法院首席法官張舉能作嚴厲訓誡，已是一個十分嚴重的後果。法官寫判詞不是整合陳詞，而是須要履行司法職能應用法律、作出分析及適當裁決。

陳偉強籲考慮解聘 香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為事態嚴重，基本上事件已是剽竊，在其他界別或領域，如出現剽竊，直言：「無論是一個學者，或簡單一個學生，隨時唔係收警告信咁簡單，有啲開除學籍，或有學者或作家會失去工作職位。」不過，對法官而言只是收到嚴厲訓誡，無影響其鐵飯碗。他認為罰則不足夠，應考慮解聘嚴重犯錯的法官。陳續稱本港司法機構仍存在「戀殖」流弊遭人詬病，在區域法院及高等法院的法官，審案時仍須穿戴假髮及法袍，兩者仍帶有強烈的殖民色彩及象徵，促政府加快「去殖」的步伐。