笑看天下：不誠無物 有乜好傾

美國國務卿布林肯今年2月因為「氣球事件」，一直推遲訪華行程，光陰飛逝，眨吓眼又已6月中旬，據稱布林肯最快本月18日訪華，即使成事，此中亦經過雙方無數次喺不同場合互訪、秘訪，可見美方想訪華之心不死，要不是有求於中國，堂堂世界軍事第一強國，何至於「低聲下氣」至此？

白宮國安會印太事務協調官坎貝爾曾喺公開活動中表示，希望倣效中國同多個東南亞國家建立嘅熱線和磋商機制，呼籲中美也應建立類似機制。事實上，中美曾建立逾百個官方對話交流機制，如今陷入停滯，山姆大叔心裏應知原因。美國一直對中國進行無理打壓、抹黑；喺台海、南海製造事端，不理會中國向來提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」原則，道不同不相為謀，有乜好交流？剛過去嘅新加坡香格里拉對話會談，中國防長李尚福拒絕同美國防長奧斯汀會談，奧斯汀親自過去同李尚福打招呼，彼此禮貌握手，奧斯汀酸溜溜表示「握手不能代替實質性接觸」！阿哥，你哋無理制裁人家，仲好意思求甚麼「實質接觸」？

正如中國新任駐美大使謝鋒喺美中貿易全國委員會嘅活動中，引中國俗語「心誠則靈」指出中美合作要「相互尊重，結果導向」。謝鋒說得坦白，他指「一邊把對方放在制裁名單裏，一邊要求對話合作，這是不可接受的。為了對話而對話，談歸談，做歸做，不僅解決不了問題，還會適得其反。」中國人深信「不誠無物」、「修辭立其誠」，老美向來自以為是，也不看看時代變了，中國勢強，想同中國對話，又搞咁多小動作，甚麼美日澳印「四方安全對話」、「澳英美三方安全夥伴關係」，全是對北京嘅敵意行為，不誠無物，訪華有乜好傾？