冰鑑春秋：一馬當先 暗潮洶湧

自從侯友宜民調大幅下滑後，被美國質疑其台獨立場的賴清德便顯得一枝獨秀，民調領先第二名的差距甚至大到8至10%，以致許多人都認為，明年大選如無意外，應該非賴清德莫屬。事情真的有這麼簡單嗎？

表面上，賴清德身兼民進黨主席，掌握立委提名大權，然而他上台後所宣示的掃除黑金、解決學倫案及提名爭議，可說全面砸鍋！被指黑金背景的中常委黃承國至今沒有辭職，學倫案林智堅仍在「戰清白」，明明認輸和余正煌和解，卻依然透過律師硬拗。就連一個要求現任議員不要選立委的「大局條款」，不僅無人遵守，連黨自己都徵召議員參選！更別提賴清德大張旗鼓力捧的「民主大聯盟」，不到一個星期就名存實亡。在在顯示，賴清德名為黨主席，實際上毫無統治力可言。

而台南光電88槍案，台南正副議長賄選案，陳凱凌案、陳宗彥案，im.B詐騙案，乃至現在不斷延燒的性騷擾事件，都和賴清德直接間接相關。棘手的是，這些案子不是牽連到諸多民進黨內派系利益，就是開庭審理日期剛好會趕上選戰高峰期，都為賴清德未來增加了不確定性。

但最嚴重的還是蔡英文並未放手！眾所周知，蔡賴之間貌合神離，缺乏互信，雖然為了維繫黨的政權，不得不提名最有希望的賴清德，但蔡英文仍然不斷監控干預。最明顯的例子就是捲入性騷吃案的林飛帆，本來可以順勢退選，卻在蔡英文的堅持下繼續參選，最後雖仍因壓力太大退選，卻又讓在野黨多攻擊了好幾天，擴大了民進黨的傷痕。

所以，賴清德2024之路最大的絆腳石，就是對他有疑慮的美國與蔡英文，無法解決這兩個問題，其選情後期恐怕不容樂觀。