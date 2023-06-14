議論縱橫：站在道德高地看核計劃

本欄日前指出，西方國家在上世紀下半葉，曾在太平洋上空作核試及將核廢料埋藏在深海內。前蘇聯則利用中亞的加盟共和國如哈薩克斯坦作為核爆的試驗場，並不在俄羅斯本土進行。

基本上等於西方的先進國，在落後的地區作核試及棄置核廢料，西方文明主宰一切。中國於1949年崛起，兩彈一星先後在1964至1971年開發出來，躋身強國之列。

中國核武的開發從無污染外國，蓋核試在新疆羅布泊進行。早期核試在空中進行，後來改在地底。中國的核計劃並無核污水排放出太平洋，若將來問誰污染了太平洋，中國可站在道德高地說話。

福島核污水排放事件，遲早將平息。港府官員煞有介事，說要嚴格檢查來自日本食品的輻射含量。且看港人會否減低消耗量，還是照食如儀，尤其是那些遊日如返鄉下的年輕一輩，會改變消費模式嗎？

環太平洋的板塊移動及地震等天災，愈來愈活躍，日本處於活躍帶，眾多核電站隨時受影響，真是多災多難。鄰近國家的人民宜以同理心看待，幸災樂禍的心態並不可取。地球的生態環境環環相扣，到頭來人人都受害。

中國的核電計劃急速擴展，全國第一個核電站大亞灣於1989年落成，迄今安全運作，向特區源源輸送電力。筆者為當時主張建站的學者之一，參加過無數的研討會，今日回望亦感到欣慰。該站由法國法馬通公司興建，法國的核技術值得信賴。

當然，國家的核技術人才亦急速擴展及成熟，現時可減輕對外國的依賴。未來香港將增加核電的進口，似乎事在必行，益發凸顯核電安全的重要性。