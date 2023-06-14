政情：推陳出新 入境處造福市民 奪多獎更振奮

【本報訊】入境事務處再次有獎攞！喺今年度嘅HKMA/HKT環球創新獎，入境處同機場管理局合作嘅「登機易及登機易e-道」服務，得到大會頒發嘅大獎「創新機構獎年度創新大獎」。除此之外，入境處嘅「新一代電子護照系統」及「新一代智能身份證系統」，亦分別得到「創新機構獎卓越獎」，而「新一代智能身份證系統」更加同時得到「傑出流程創新獎」，認真可喜可賀。