政情：推陳出新 入境處造福市民 奪多獎更振奮
【本報訊】入境事務處再次有獎攞！喺今年度嘅HKMA/HKT環球創新獎，入境處同機場管理局合作嘅「登機易及登機易e-道」服務，得到大會頒發嘅大獎「創新機構獎年度創新大獎」。除此之外，入境處嘅「新一代電子護照系統」及「新一代智能身份證系統」，亦分別得到「創新機構獎卓越獎」，而「新一代智能身份證系統」更加同時得到「傑出流程創新獎」，認真可喜可賀。
「登機易」便利旅客出境
睇番資料，「登機易」係一項自助生物特徵識別系統。透過「登機易」，旅客喺香港國際機場出境，只需要簡單咁喺唔同檢查站展示容貌，就可以核實身份，由辦理登記同行李託運手續，以至保安檢查同登機，都唔使重複出示旅行證件及登機證，過程輕鬆。至於「登機易e-道」服務，係畀合資格香港居民喺機場離境嘅時候，享有更便捷嘅出境檢查服務，合資格嘅香港居民只需要透過容貌識別技術，進入「登機易e-道」同完成自助出境檢查手續。
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