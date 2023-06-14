政情：多得救生員幫手 林振昇推動划龍舟

雖然下個禮拜先係端午節，但相關嘅應節活動可謂密鑼緊鼓。部分議員已率先嘗試扒龍舟、或響應包愛心糉等。其中身兼港九勞工社團聯會（勞聯）主席嘅議員林振昇，就有賴近來多咗具救生員資格嘅會員加入，令到勞聯可以安心策劃龍舟體驗日，而佢亦首次置身於龍舟槳手嘅座位，體驗破浪前進嘅滋味。之不過，香港唔係長期都話救生員不足咩？

話說前年9月解散嘅香港職工會聯盟（職工盟），過去有78個屬會，而港九拯溺員工會就係其中之一。就喺職工盟宣布解散前3個月，港九拯溺員工會同職工盟分手，後來轉投林振昇所屬嘅勞聯，無形中令到具救生員資格嘅勞聯會員大增，要搵人幫手做義務救生員不但容易咗好多，策劃水上活動嘅「本錢」亦更雄厚。所以佢哋喺幾日前，首次舉辦龍舟體驗日，同一眾工友嘗試扒龍舟。而從未玩過龍舟嘅林振昇，亦試玩划槳幾下，話幾得意喎。

柴火烚糉 別具風味 但作為工會，舉辦龍舟體驗日又點會淨係玩呢？林振昇話打算趁往咁炎熱嘅天氣，乘機同工友宣傳戶外工作預防中暑嘅方法。佢話見今次活動反應唔錯，加上多咗咁多「水上人」，睇嚟大有條件繼續舉辦水上活動。

講開端午節，糉一定唔少得，議員陳學鋒話歷史悠久嘅糉不但係傳統美食，亦係香港非物質文化遺產清單內其中一個項目，而佢尋日就坐船去到長洲辦事處，同一班義工朋友齊齊包愛心素糉，以派贈予區內有需要人士，結果唔使幾個鐘就已經包完百幾隻糉，但去到烚糉嘅程序夠晒傳統，既唔用電又唔用煤氣，而係燒柴！莫非用柴火烚熟嘅糉別具風味？

陳學鋒話長洲未有煤氣供應，而一次過用大煲烚百幾隻糉，電爐又未必夠力，所以就燃點柴薪嘞。儘管隔住個煲，糉唔會沾上柴火嘅味道，但由於煲裏面有竹葉墊底，烚糉所發出嘅香味零舍清幽咁話。

議員簡慧敏同張欣宇，前日就喺佢哋嘅聯合辦事處，同街坊一齊包糉。雖然佢哋唔係用柴火烚糉，但糉葉嘅香味就充斥整個辦事處，仲話大家包嘅糉一個靚過一個添！