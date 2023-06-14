尼漢用家鄉殺蟲粉滅蟻 兩子女不適送院

【本報訊】前日傍晚6時許，灣仔軒尼詩道205至207號廣德大廈一單位，一對尼泊爾籍姐弟（16及14歲）因感到身體不適，由家人陪同到醫院求醫。其時醫護人員經了解後，得知兩名事主早前在家中曾聞到一些刺鼻氣味，遂代為報案求助。人員經調查，相信兩人在住所房間吸入殺蟲粉發出的難聞氣味後不適，在律敦治醫院接受初步治理後，轉送東區醫院接受進一步治療；事件列作異味發現。

消防出動危害物質專隊 消防處接報後到場處理，及至昨日凌晨仍在現場跟進事件，大批消防員身穿核生化防護袍、戴上呼吸器進入大廈；而離開大廈的消防人員，則需要即場進行「洗消」程序，沖走身上的污染物。而受事件影響，現場附近一帶部分街道須暫時封閉，以便救援車輛進出及人員處理，現場泊有至少20輛消防車輛。事件中，消防出動危害物質專隊應對，當中調度了一個「危害物質處理櫃」，並有救護車在場戒備，事件中毋須疏散。人員於凌晨3時許，將單位內一批家居用品搬至樓下，包括床褥、被鋪及衣物等，以及用膠桶載走一堆化學廢料，並交由一輛化學廢料處理車運走善後。

衞生防護中心指，初步調查顯示該家庭曾於家中使用除害劑，而有關除害劑購自外地，主要成分包括磷化鋁。

涉事尼泊爾籍戶主一家五口，包括夫婦、一名16歲女兒、一名14歲兒子及一名家傭，同住上址10樓一單位約兩年。據悉因家中受蟻患困擾，男戶主遂從家鄉購買數樽滅蟲粉末返港使用，不料竟導致子女不適，惟有帶同家人到律敦治醫院求診。他於昨日凌晨獨自步至樓下，言談間流露一副無奈表情，透露事件中的滅蟲粉從家鄉購得，指當地可合法購買及使用，他慶幸一對子女經醫護人員治理後無大礙，並已返家休息。