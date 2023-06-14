涉持刀行油塘商場 27歲男還押小欖

【本報訊】一名男子早前涉嫌手持一把生果刀，現身油塘大本型商場，因而被捕。他被控管有攻擊性武器，昨被押解往觀塘裁判法院應訊。被告暫時毋須答辯，裁判官應控方要求，把案件押後至6月27日再訊，期間為被告索取兩份精神科醫生報告，被告須還押小欖精神病治療中心。

被控藏武 待官索報告 27歲被告鄭錦誠，報稱是清潔工。他被控於2023年6月10日，在油塘高超道38號油塘邨大本型，管有攻擊性武器，即一把刀，意圖將其作非法用途使用。

控方透露，被告早年被發現有精神問題。控方申請將案押後兩星期，為被告索取精神科醫生報告。辯方不反對索取報告，但希望法庭可以批准被告保釋，並提出一系列條件讓法庭考慮。

不過，裁判官聽罷陳詞後，最終拒絕讓被告擔保外出，將案押後至6月27日再訊，先為被告索取精神科醫生報告，以了解被告是否適合答辯，或是否有其他建議，並下令被告須還押小欖精神病治療中心。案件編號：KTCC 1092/2023