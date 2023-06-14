男女清潔工互毆 扑爆頭

為回收箱問題勞嘈 素有積怨雙雙被捕 屯門兩名素有積怨男女清潔工，昨晨疑因屋苑衣物回收箱問題爭執，初則口角繼而動武，六旬女工遭人以掃把扑頭，當場爆頭血流披面，其他同事見狀勸阻及報案。執法人員到場經調查後，以涉嫌「在公眾地方打架」，拘捕七旬男工及女傷者，該男工也報稱受傷，兩人均由救護車送院治療。屋苑住戶表示，希望管理層認真處理好問題，要溝通及協調好，不要讓員工日日爭吵。

現場為藍地豫豐花園地下，昨晨7時許，兩名男女清潔工懷疑因擺放在屋苑內的衣物回收箱問題發生口角，由於雙方互不相讓，愈吵愈烈下忍禁不住動粗，二人各有出手。當中女工更被人以掃把作武器施襲，她閃避不及頭部被扑穿，即時血流如注，滿面鮮血，衣服也染紅。其他同事見狀，隨即把兩人分開，同時致電報案及替傷者處理傷口。救護員接報趕至，替傷者包紮傷口後，再將其送院救治。

住戶促管理層處理 勿再日日鬧交 執法人員到場經初步調查後，以涉嫌「在公眾地方打架」拘捕該名姓歐陽（74歲）男清潔工、以及該名姓文（62歲）女清潔工，歐陽也聲稱受傷，需送院治療。據了解，兩人疑因工作問題早有積怨，昨日再釀爭執終觸發打架。

事後，有屋苑住戶將傷者照片上載到社交網絡，亦有人表示女方首先動手，並叫人翻看閉路電視。該住戶又謂，「希望清潔部管理層要認真處理此問題，無可能日日畀同事鬧交，要溝通吓是甚麼問題和協調」。

另外，昨晨9時許，油麻地上海街26號一店舖職員，見到舖外有兩名男子遭6至7名大漢圍毆，於是致電報案。執法人員趕至現場，只見地上留下血漬，兩名事主向港鐵佐敦站方向離去，兇徒則乘私家車向尖沙咀方逃去。其後，有保安員表示兩名男子在上海街24號一單位被兇徒追打至樓下，人員遂帶同爆破工具登樓調查，最終無人被捕，於是收隊離場。