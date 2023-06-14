港鐵向蓮香棧索賠747萬

【本報訊】荃灣酒家蓮香棧及與其同一飲食集團的中環蓮香樓，於去年8月宣布結業後，當中蓮香棧捲入欠租糾紛。港鐵前日以蓮香棧荃灣舖位的業主身份入稟高院，指對方自去年2月至8月欠租逾426萬元，另外就違反租約一事，令港鐵損失逾320萬元，故港鐵要求法庭頒令蓮香棧的經營者賠償近747萬元及一切相關損失。

指欠租7個月 擅自解約

被告是Ngan Hon Bun Andy，涉案舖位是荃灣綠楊坊L1樓P9-9A號舖。入稟狀指，與訟雙方在2017年簽訂6年租約，最初月租是21.8萬元，其後遞增至25萬元，被告及後按租約要求向原告存入近105萬元。疫情期間，原告10度給予租金寬免，但被告自去年2月起拒絕支付租金、管理費及空調費等，且在同年8月在沒得到原告同意下，單方面解除租約並交出舖位。原告指被告在去年2月至8月期間，欠交租金及雜費逾426萬元，而在原告退租但租約未滿期間，即去年9月至今年10月，亦令原告損失逾320萬元。案件編號：HCA 899/2023