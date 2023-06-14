凱施再遭追租等逾117萬

【本報訊】凱施餅店再有分店遭業主入稟高院追租。位於領展旗下商場及街市的4間凱施分佔，被指自今年3月起一直欠租等，前日被領展入稟高院追討共逾117萬元欠租、雜費及相關利息，領展亦要求凱施把4間舖交吉，並就違反租約一事作賠償。

領展興訟 要求交吉4舖

4宗入稟的原告均是領展物業有限公司，被告凱施食品有限公司及董事蕭偉堅。入禀狀指，原告分別與首被告於2020年簽訂租約，把旗下分別位於東涌邨逸東商場、美林邨美林街市、大埔大元街市及秀茂坪寶達商場的4個舖位，租予被告經營凱施餅店，月租分別是9萬元至16萬元，另須支付雜費，次答辯人則擔任租約擔保人。入稟狀續指，被告於2022年8月曾拖欠租金，原告已從訂金中扣除。惟至2023年3月，該4間分店均拖欠租金，截至5月5日，分別拖欠租金及差餉29.5萬元、24.7萬元、40萬元及22.8萬元。原告曾去信追討但不果，遂興訟處理。案件編號：HCA 894-897/2023