日內瓦國際發明展 教大獲7獎項

【本報訊】科技改變市民的生活，為日常帶來便利。香港教育大學於今屆日內瓦國際發明展中獲得7個獎項，範疇包括綠色科技、醫療保健、教育科技、食品安全等，當中微塑膠「快測」技術奪得「評判特別嘉許金獎」，「智能斜視測量系統」則奪取金獎。

微塑膠快測 AI斜視測量奪金 教大科學與環境學系副教授曾耀輝團隊制訂一套快速測定微塑膠方法，只需進行簡單污水樣本「前處理」，即消化、過濾、烘乾等，即可檢測微塑膠水平，相比傳統方法節省75%處理時間，成本也大減六成。

新技術利用一般水質分析實驗室（如污水處理廠和濾水廠）常用的「總有機碳分析儀」設備，配合一個多功能半自動化裝置，對污水樣本進行多個「前處理」步驟，便可測量污水樣本中的微塑膠水平，例如飲用水、海水、污泥等，配以手機應用程式，更可進行遠程控制和實時監察化驗過程。新技術曾為渠務署轄下的污水處理廠，檢測部分污水及污泥樣本。

「智能斜視測量系統」由教大數學與資訊科技學系助理教授傅弘研發，其子8年前疑患斜視，幸好之後恢復正常，此事啟發研發該系統，希望結合人工智能和深度學習技術，只需短短幾分鐘，便可助視光師進行快速而準確的斜視臨床評估，並自動生成詳細報告。