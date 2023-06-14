家庭友善僱傭措施 85%受訪者指不普遍

【本報訊】香港生活節奏忙碌，雙職家庭現象十分普遍。為確保僱員能夠平衡工作和家庭之間的角色，港府近年積極推動「家庭友善僱傭措施」，但僱主和僱員對措施的期望亦存在落差。香港教育大學心理學系的研究卻發現，逾85%受訪者認為該措施在香港「不太普遍」或「完全不普遍」，更有經理級員工認為，照顧父母並非公司責任，可能暗示不支持有關措施。有學者則建議勞資雙方應多作溝通。

勞資期望存落差 倡多溝通 該研究獲平等機會委員會資助，教大團隊於2021年2月至12月期間，以抽樣方式收集400份有家庭照顧責任的僱員問卷，並與25名僱主和經理進行深入訪談，從管理的角度，深入了解現時家庭友善措施的落實情況。受訪的僱員平均每人要照顧兩名家庭成員，而且每日需要花3小時照顧他們。結果發現超過85%受訪者認為該措施在本港「不太普遍」或「完全不普遍」。有經理認為，照顧父母應是子女的責任，不應無故變成公司的責任。

研究也發現，僱主與僱員之間，對家庭友善措施的期望存在落差。若僱員背負家庭責任，72.8%僱員最期望僱主能提供五天工作周、67.3%僱員為彈性上班時間、66.5%僱員希望有特別事假等，以促進工作與家庭平衡。但是，本港僱主最常提供的「家庭友善僱傭措施」卻是恩恤假及婚假，兩者分別約有70.8%和69.4%的僱主提供，而五天工作周僅排在第3位，僅有61.1%僱主提供。

教大心理學系助理教授何振業認為，僱員長時間要兼顧工作和家庭的需要，心理和情緒容易受困擾，長遠會影響他們的工作表現，結果或會得不償失。」他建議僱主與僱員之間要多溝通，並在可行的情況下為僱員提供彈性的工作安排。