申辦墟市流程不清 團體到政總請願

【本報訊】近年港府經常稱重視墟市發展，「開心香港」活動亦包括美食市集，然而對於民間自行申辦的墟市及市集仍然手續多多及困難重重。有團體指當局雖早於2017年制訂「墟市申請資源指南」，落實墟市申請機制及執行指引，但對場地安排及申請流程仍有欠清晰之處。團體昨到政府總部遞交請願信。

議員指各部門不配合民團申辦 立法會食物及環境衞生委員會昨討論相關議題，議員張欣宇關注小型社區墟市，當局表示明白墟市多元，對此持開放態度，只要團體物色到場地，又獲地區支持，部門會盡力配合。更新後的指南會盡量簡化申辦程序。惟另一議員何俊賢則不表認同，指民間團體提出申辦時，各部門往往不配合；又批評部門不准現金交易及煮食，只容許翻熱食物的政策不合實際情況。

關注團體「撐‧基層墟市聯盟」在會議前請願，倡設恒常墟市用地清單，推出一站式申請程序及降低門檻。聯盟提交意見書指，「開心香港」美食市集及其他周末市集，皆由一些友好團體及商界承包，攤檔多為知名及連鎖品牌，基層檔戶難以參與。聯盟倡設「墟市種籽基金」，撥款支援基層墟市。