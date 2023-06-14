涉開漏藥致鄧桂思病亡 兩醫生控誤殺准保候訊

陳小劍

【本報訊】身為乙型肝炎帶菌者的兩女母親鄧桂思，2017年因腎病到聯合醫院覆診，惟該院兩名醫生疑因「開漏藥」，導致鄧婦出現急性肝衰竭，轉往瑪麗醫院兩度換肝後於同年死亡。醫務委員會前年裁定該兩名醫生專業失德，被判除牌但獲緩刑。今年一月涉案兩名醫生被落案起訴各一項誤殺罪。案件昨在東區裁判法院再提堂，兩名被告暫時毋須答辯。法庭應控方要求將案押後至8月29日再訊，以便執法部門繼續調查，期間兩人續准保釋。

死因研訊須暫時擱置 兩名被告分別是50歲的林治崑及45歲的陳小劍，兩人均報稱任職醫生。林被控於2017年1月20日與2017年8月26日之間，首尾兩日包括在內，在香港非法殺死鄧桂思。而陳則被控於2017年2月17日與2017年8月26日之間，首尾兩日包括在內，在香港非法殺死鄧桂思。

關於鄧的死因研訊，原本已定在今年二月進行，但因兩被告現被刑事起訴，死因研訊須暫時擱置。兩名被告續准以5萬元保釋，期間不得離港，每周到警署報到一次，需居於報稱住址，亦不得騷擾控方證人，包括死者的女兒和妹妹。案件編號：ESCC 98/2023

林治崑