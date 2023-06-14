新康體通7‧3登記 實名制遏炒場牟利

預訂簽到須聲明「不轉讓」 違者可判囚 「炒場黨」搶運動場地牟利的情況不時發生，康樂及文化事務署宣布分階段推出耗資5億元開發的全新智能預訂系統SmartPLAY，下月率先開放用戶登記。新系統要求市民實名登記，在訂場及簽場時作出「不轉讓場地」聲明，若違反聲明或觸犯《盜竊罪條例》，違者可判入獄。

康文署預訂場地系統「康體通」沿用逾廿年，署方宣布推出全新智能康體服務預訂資訊系統SmartPLAY。新系統要求用戶實名登記，加入以抽籤方式分配特定康體設施的機制，於下月3日開始接受用戶登記，預計10月推出首階段功能，包括預訂設施、活動報名等。

抽籤分配制 草地足球場先試行 抽籤分配機制將率先在炒賣情況較為嚴重的草地足球場試行。康文署總康樂事務經理駱美美說，若抽籤後仍有剩餘位置，場地會以先到先得形式開放公眾預訂。新系統亦要求申請人填寫租用人和另外4名用場者的用戶編號，而其中3人必須與租用人一同簽場及使用設施。

炒家或陪買家租場 稱加強觀察 至於系統新增的「防炒賣」功能，康文署助理署長黃有權說，在新系統訂場及簽場時，須作聲明承諾會在場使用預訂的設施，不會轉讓場地；違者將觸犯《盜竊罪條例》，可被判監禁。對於「炒家」會陪同「買家」一起出現租用場地的情況，他指會加派人手在場觀察，若發現租用人並非用場者，會交由執法人員跟進。