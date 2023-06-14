擬准電動可移動工具行駛 冇前後燈 風火輪未必合規

【本報訊】政府計劃下半年修例，容許電動可移動工具在指定單車徑行駛，但當局文件沒有列明哪一種工具合規，只交代電動可移動工具的車輪數目容許只有一個，令人質疑俗稱「風火輪」的電動單輪車是否合規，外界對此有不同意見。議員要求當局清楚列明細節，以免市民誤墮法網。

香港汽車會會長李耀培指，「風火輪」沒有白燈前燈，紅燈後燈等裝置，不符合修例的安全要求，他認為市民不可以在「風火輪」加裝任何裝置，當局變相禁止「風火輪」在路上行駛。他相信當局沒有列明哪一種電動可移動工具可以在路上行駛，是要保留日後這些工具出廠時，已經符合政府建議技術和安全要求的可能性 。

議員倡釐清細節 香港便攜式電動車總會創會顧問嚴丞翊卻指，除了改裝煞車系統外，加裝前後燈不算改變車的機件，不會影響性能，相信「風火輪」只要符合安全要求就可以在路上行駛。他又指，當局計劃限制電動可移動工具在單車徑行駛是個好開始，期望日後放寬至更多地點使用，包括西九文化區、觀塘海濱、離島等地方。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，日後納入規管的可移動工具，必須通過機電署審批方可合法使用，市民需到合規格商店購買，港府有必要清楚交代細節，若不清晰或會令市民誤墮法網。在文件上並無禁止使用「風火輪」，委員會亦將在本月16日的會議上討論相關事宜，務求規管得宜。