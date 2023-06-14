留英港生遇襲案 同窗被控企圖謀殺

【本報綜合報道】英國德文郡寄宿學校布蘭德爾學校（Blundell's School）一名16歲男生，涉嫌上周五（9日）在校內以錘子襲擊兩名學生及一名老師，當中一名遇襲香港留學生仍昏迷。涉案男生周一（12日）上庭應訊，他因涉嫌襲擊兩名學生被控兩項企圖謀殺罪，因涉嫌襲擊教師則被控一項蓄意嚴重傷害他人身體罪，被告的代表律師指他將否認控罪。

被告擬否認控罪 涉案男生當日去到埃克塞特裁判法院少年法庭應訊，他在犯人欄內確認自己的名字和出生日期，聆訊歷時約半小時。他的代表女律師羅斯指，被告打算否認控罪。下次聆訊日期為周二（13日），被告將繼續拘留在少年拘留所。德文郡警方發言人指，向傷者及其家人致以慰問，會盡力協助他們和校區，同時會徹查事件。

案發後，周日（11日）有疑似香港受害者家長在社交網發貼稱，兒子已接受英國5大腦科專科醫生之一的手術，但仍然昏迷，希望大家集氣支持兒子。香港入境事務處發言人周一指已接獲家屬求助，會提供適切意見及可行協助，並積極跟進事件。