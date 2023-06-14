核學會：不能只靠日本檢測

【本報訊】日本早前宣布今年內將福島核事故產生的核污水排入海，引起國際以至本港社會廣泛討論。香港從日本進口許多海產，包括魚及各類貝類，一旦日本的海產受核污染，勢會造成極大影響。香港核學會主席陸炳林稱，他曾到福島縣考察，當地對食品進行大量輻射檢測，相信受污染食品運到香港的機會不大，認為市民毋須過分憂慮。

日方更換堆肥料 加強抽檢 香港核學會主席陸炳林昨日在一個電台節目表示，他今年3月曾到日本福島縣交流考察一周，見到當地清理輻射工作做得很好，大部分當地輻射量都低過香港，環境輻射水平比香港低一半，但接近核電站輻射量則較高；當地亦改用高規格堆肥料，並加強食物檢測，在農產品並無量度到放射性物質，他相信有問題產品流入香港機會很低。

陸炳林又指，當地的魚市場設有實驗室作即時抽樣檢查，福島的大型檢測中心亦大量聘請退休人士切割食品進行輻射分析。陸表示，交流時曾向對方說，即使實驗室檢測效果良好，但較穩妥的是在核污水真正大規模排放出海時檢測更多種放射性物質，不能只靠日本一方每日做大量檢測，本港亦需要有所回應，最後仍有待國際原子能機構（IAEA）的報告。